Wertvolle Geigen in der S-Bahn gestohlen

In Öffis auf Wertgegenstände achtgeben

Ist eine spezialisierte Bande am Werk? Unwahrscheinlich, meint Polizeisprecher Paul Eidenberger. Die Exekutive geht von Gelegenheitstätern aus. Eidenberger: „Gelegenheit macht Diebe, so wird es auch hier gewesen sein. In den Öffis muss man auf Wertgegenstände besonders achtgeben. Da führt kein Weg vorbei.“