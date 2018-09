Beckham entspannt halb nackt nach Fashion Show

Seit nunmehr einem Jahrzehnt ist Victoria Beckham ein fixer Stern am Designer-Himmel. Am Wochenende feierte ihre Frühjahrs-Sommer-Kollektion für 2019 in bei der Fashion Week London in der Mayfair‘s Galerie Thaddaeus Ropac Premiere - und ihr Modelabel gleichzeitig sein zehnjähriges Jubiläum. Mit dabei war freilich auch die Familie der 44-Jährigen: Gatte David sowie ihre Kinder Brooklyn, Romeo, Cruz und Töchterl Harper fieberten in der Front Row mit.