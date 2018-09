Paar nach „medizinischem Zwischenfall“ erkrankt

In der südenglischen Stadt Salisbury, in der der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter vergiftet worden waren, seien zwei Menschen am Sonntag nach einem „medizinischen Zwischenfall“ in einem italienischen Restaurant erkrankt, teilte die Polizei mit. Beide seien aber bei Bewusstsein, hieß es. Mittlerweile wurde Entwarnung gegeben.