Putin: Russland hat Skripal-Verdächtige aufgespürt

Polizei veröffentlichte Fahndungsbilder

Laut Angaben des Chefs der britischen Anti-Terror-Polizei sind die beiden etwa 40 Jahre alten Männer unter falschem Namen und mit russischen Pässen nach Großbritannien eingereist. Die Verdächtigen kamen demnach am 2. März aus Moskau am Londoner Flughafen Gatwick an und verließen das Land zwei Tage später wieder. Spuren des Nervengifts Nowitschok seien in dem Hotelzimmer in London, in dem die Männer gewohnt hatten, entdeckt worden, heißt es. Die Polizei veröffentlichte auch Fahndungsbilder der beiden. Zudem wurde das Duo von Überwachungskameras in der Nähe von Skripals Wohnhaus gefilmt.