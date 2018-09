17-Jähriger nach wilder Verfolgungsjagd gestoppt

Am Samstag gegen 7 Uhr hielten Polizeibeamte in Linz in der Humboldtstraße einen Pkw-Lenker zu einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle an, da aufgrund einer zuvor durchgeführten Zulassungsanfrage festgestellt wurde, dass die Kennzeichen nicht mit dem Pkw übereinstimmten.