Problem bei NMS: Kritik am Radwegesystem Spittal

Ein durchgängiges Radwegenetz ist Ziel der Spittaler Stadtpolitiker. Weil es an Geld und an vielen Stellen auch an Platz für baulich getrennte Wege mangelt, wurde mittels Bildern und Pfeilen ein Leitsystem erstellt. Die Absicht, die City mit dem Drauradweg (R 1) und dem Lieserradweg (R 9) zu verbinden, wurde erfüllt. Die erwähnten Lücken fallen an neuralgischen Punkten leider negativ auf.