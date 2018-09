Aggressive Bettler nerven Passanten

Die „Schönwetter-Bettler“ sind wieder in Oberwart gelandet. Am Mittwoch suchten zahlreiche rumänische Damen den Wochenmarkt auf, um die Bürger auf ihre Not aufmerksam zu machen. „Plötzlich waren die Bettlerinnen da und liefen auf die Kunden zu. Das war schon extrem“, schildert eine Ausstellerin.