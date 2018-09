Wie viele Menschen leben in Wiens Wäldern?

Entdeckungen nach Hinweisen

Meist fliegt das durch Hinweise aus der Bevölkerung auf - wie beim etwa 40-jährigen Rumänen im Prater. Den hat die Naturwacht nach Meldung eines Passanten aufgestöbert. Die kalten Winter über dürfte der Mann in einem nahen Pumperwerk verbracht haben, die Sommer in der Grünoase - in einer getarnten Erdmulde neben einer Mauer, häuslich eingerichtet mit Feuerstelle. Nach einer Alarmierung des Magistrats reagierte dieser sofort. Nach anfänglichem Weigern ließ sich der Mann am Freitag von Sozialarbeitern zum Umzug bewegen. Das Lager wurde geräumt.