Abgängiger 83-Jähriger verletzt in Wald gefunden

Am 13. September 2019 um 14.30 Uhr verständigte ein Pfleger des Alten- und Pflegeheim Ternberg die Polizei, dass ein 83-jähriger Bewohner abgängig sei, da dieser um 14 Uhr nicht zum Bus kam, mit dem ein Ausflug zu einem Gasthof in Ternberg geplant war. Daraufhin wurde das gesamte Objekt durchsucht. Vermutet wurde auch, dass sich der Mann bereits nach dem Mittagessen in Richtung des Gasthofes aufgemacht habe, weshalb Polizisten sämtliche mögliche Wege in Richtung des Gasthofes absuchten. Auch der Polizeihubschrauber wurde angefordert.