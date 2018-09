Tagelanger Brand prägt Hallstatt noch immer

Sicherheit der Bewohner am Wichtigsten

Von den sieben evakuierten Häusern sind zwei unbewohnt. Während dem Brandeinsatz fielen mehrere Felsen in die Gärten der Häuser - wir berichteten „Ich habe den Brand von Anfang an mitverfolgt, den enormen Schaden sieht man erst jetzt so richtig. Das Wichtigste ist jetzt die Sicherheit der Bewohner“, zeigt sich die Tankstellenpächterin Monika Wallner (59) betroffen.