Diese Stars sind echte Langfinger

Auch Megan Fox hatte vor ihrer Hollywood-Karriere einige rebellische Jahre. Als Teenager wanderten in Shops gerne mal Dinge unbezahlt in ihre Tasche - doch dann wurde sie geschnappt! Wegen einer unbezahlten Lip-Gloss-Tube bekam die Schauspielerin echte Probleme. „Ich weiß nicht, ob ich lebenslanges Hausverbot bekommen habe, aber als ich 14 oder 15 war, wurde ich in einem Walmart erwischt und tatsächlich verurteilt, da ich Kosmetika von Mary-Kate und Ashley Olsen gestohlen habe“, verriet die Beauty vor einiger Zeit in einem Interview. Es gab sogar einen Gerichtsprozess und ich hatte zwei Möglichkeiten aus der Sache herauszukommen. Ich habe die zweite genommen und musste zur Weihnachtszeit Geschenke verpacken, was richtig viel Spaß gemacht hat. Es war also nicht wirklich ein Strafe.“