Stelzer fordert Aufklärung über Temelín-Störfall

Im tschechischen AKW Temelín ist am Freitag, 7. September, dem leicht radioaktives Kühlwasser in einen falschen Behälter umgepumpt worden, angeblich ohne externe Gefährdung. Trotzdem fordert LH Thomas Stelzer (ÖVP) Aufklärung, insbesondere über Ursache und Ablauf des Störfalls und den Grund für die Verspätung seiner Meldung um drei Tage, nämlich erst am Montagabend.