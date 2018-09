Rad steckte in Vertiefung am Bahngleis: verletzt

Gleich zweimal mussten am Dienstag verletzte Radfahrer in die Spitäler geflogen werden: In Radenthein sürzte ein Radler wegen eines Schlagloches, in Techelsberg blieb ein Hobbysportler mit dem Vorderreifen in einer Vertiefung beim Bahngleis stecken und stürzte vom Rad.