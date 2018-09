Forstarbeit: Mit dem Fuß unters Traktorrad geraten

Dienstag gegen 11.15 Uhr hebt ein Arnoldsteiner in seiner Waldparzelle am Dreiländereck bei laufendem Traktormotor die am Boden aufliegende Winde hoch. Der Traktor rollt langsam rückwärts, der 78-Jährige stolpert und gerät mit einem Fuß unter das linke Vorderrad des Fahrzeuges.