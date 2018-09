„Keine Ahnung, ob Gerücht oder Fake News ...“

Schnell wird in der Politik einer zum Blödian erklärt, jede Nachdenkphase des Kanzlers zur Flucht vor der Verantwortung degradiert, jeder Freiheitliche zum Gudenus erklärt. Da braucht keiner überrascht sein, wenn Politiker ihre eigenen Nachrichtenkanäle graben, Regierung und Opposition sich so kritischer Kontrolle entziehen. Das führt nur zu Verwirrung. Da hat am Ende keiner mehr eine Ahnung, ob das, was für wahr gehalten werden soll, Fakten oder Produkte der politischen PR-Maschinerie sind.