Top-Stimmung beim Südseitn‘ Festival

Einen fulminanten Auftakt erlebte das Südseitn’ Festival am Freitagabend in Klagenfurt. Bands aus aller Welt sorgen - bei freiem Eintritt - für feine Bluesmusik in den Lokalen in der Innenstadt. Weiter geht es am Samstag um 11 Uhr mit dem „Blues Frühschoppen“ im „Gates“ am Waagplatz.