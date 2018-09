Mercedes Actros: Erster mit Kameras statt Spiegeln

Verkehrsinseln bleiben ein Hindernis

Weiterhin drängt die Elektronik auch in Sachen Gasgeben voran. Schon vorher gab es im Actros die Predictive Powertrain Control, was den Lkw in die Lage versetzte, zwecks Kraftstoffeinsparung die Gänge und das Gaspedal an die vom Navigationssystem errechnete Strecke anzupassen. Nun greift die bordeigene Navigation auf neue, viel genauere digitale Karten zu und kann nicht nur auf Autobahnen, sondern auch auf Landstraßen die Topographie vorausempfinden. Gefälle, Steigungen, Kurven, sogar Kreisverkehre und Kreuzungen können vom Antriebsstrang berücksichtigt werden, was eine Verbrauchsreduzierung von bis zu fünf Prozent ergeben soll. Verkehrsinseln ignoriert das System übrigens, weil sie auch im Kartenmaterial nicht erfasst werden. Wenn der Lkw also einer Verkehrsinsel ausweichen soll, muss der Fahrer selbst die richtige Geschwindigkeit wählen.