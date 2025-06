„Undercover“ zu Gast in Ronaldos Unterkunft

Unglaublich, aber wahr. Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo hat bisher in seiner fabelhaften Karriere einen großen Bogen um das schöne Österreich gemacht. Bei der EURO 2008 spielten die Portugiesen in der Schweiz, das EM-Duell mit Österreich 2016, in dem Ronaldo beim 0:0 einen Elfmeter verschoss, fand in Paris statt.