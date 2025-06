Salzburgs (Traum-)Tore zum Auftaktsieg im Video

Die „Bullen“ setzten sich am Mittwoch (Ortszeit) in Cincinnati/Ohio in einer chancenreichen Partie gegen die Mexikaner inklusive langer Unwetter-Unterbrechung mit 2:1 (1:0) durch und übernahmen damit auch die Tabellenführung in Gruppe H. Die Begegnung war nach 54 Minuten wegen eines heftigen Gewitters für mehr als eineinhalb Stunden unterbrochen worden.