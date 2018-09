Sloweniens Polizei greift gegen Bürgerwehr durch

Nachdem in den vergangenen Tagen in Slowenien die bewaffnete, rechtsextreme Bürgerwehr „Stajerska varda“ („Steirische Wacht“) für viel Aufregung auch über die Staatsgrenzen hinaus gesorgt hatte, griff die Polizei unseres Nachbarlandes am Donnerstag hart durch: In der Gegend von Maribor und in Murska Sobota wurden fünf Hausdurchsuchungen durchgeführt und zwei Personen festgenommen. Unter ihnen ist auch der Anführer Andrej Sisko, der mit lachendem Gesicht von den Beamten abgeführt wurde. Er bleibt vorerst in Haft und wird einem Untersuchungsrichter vorgeführt.