Heuer schon das dritte Feuerinferno in Reisebussen

Die Flammen fraßen sich so schnell durch den Bus, die Gäste konnten nur noch ein paar Gepäckstücke in Sicherheit bringen! Auf der Westautobahn bei Oberwang konnten 39 Polen - wie in einem Teil unserer Mittwoch-Ausgabe berichtet - knapp ihr Leben retten. Es war heuer schon das dritte Inferno in einem Reisebus.