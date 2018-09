Das waren die beliebtesten Sommerreiseziele 2018

Generell gibt es ein Comeback der in den letzten Jahren von vielen gemiedenen Ländern Türkei und Ägypten. Die Vorausbuchungen für die Wintersaison haben für das Land der Pharaonen gar um 70 Prozent zugelegt. Stark gefragt sind freilich auch weiterhin die Kanaren. In der Ferne boomen Reisen auf die Malediven (plus zehn Prozent), nach Thailand und Mauritius. „Das sind klassische Destinationen für Winterflüchtige“, so Ruefa-Chefin Helga Freund.