Delfine lernen durch Beobachten

Insgesamt sei das Kunststück im Zeitraum der Studie bei neun Delfin-Weibchen und zwei männlichen Jungtieren beobachtet worden. Der Gang auf der Fluke sei dabei in 76 Prozent der Fälle in Gegenwart von anderen Delfinen vollzogen worden. Delfindame „Wave“ habe das Kunststück besonders häufig aufgeführt. In den Jahren zwischen 2010 und 2011 beobachteten die Wissenschafter das Phänomen am häufigsten. Auch die Anzahl an Delfinen, die den Gang auf der Schwanzflosse durchführten, war im Jahr 2011 am größten. Seitdem sind beide Werte stetig gesunken.