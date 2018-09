Tscheche (28) wurde aus Geldnot zum Tankbetrüger

Zweite Tat in Linz

Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, die auch Erfolg brachte. Am Grenzübergang Weigetschlag konnte der Verdächtige mit seinem Wagen von der Polizei gestoppt werden.

Bei den Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der Mann - ein 28-jähriger Tscheche - bereits am 29. August bei einer Tankstelle in Linz sein Auto mit Sprit befüllt hatte, ohne zu bezahlen.

Der Tscheche zeigte sich zu beiden Vorfällen geständig, akute Geldnot habe ihn zu den Taten getrieben.