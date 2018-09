Festnahme bei illegaler Radlerdemo sorgt für Ärger

Nicht angemeldet

„Wir versuchen immer zu deeskalieren - das muss bei uns nicht eingefordert werden“, kontert Stadtpolizeichef Karl Pogutter. Bitten der Polizei, die Demo anzumelden, seien bisher stets verhallt. „Wir hätten sonst im Vorfeld für Umleitungen sorgen können.“

Auch würden sich einzelne Teilnehmer nicht an Verkehrsregel halten und Staus provozieren. So sei diesmal etwa die Gruberstraße beidseitig blockiert worden - unter anderem von dem Mann, der festgenommen wurde. Pogutter: „Bei ihm bestand auch der Verdacht einer Beeinträchtigung, das hat dann der Amtsarzt in seiner Untersuchung auch bestätigt.“