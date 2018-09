Beutestück: Tolle Knolle aus Amerika

1492 legte Christoph Kolumbus mit seinen Schiffen in Amerika an, seine Leute brachten zahlreiche Pflanzen mit nach Europa: Tomaten, Bohnen, Paprika und Mais, spätestens 1562 wurden Kartoffel nach Spanien verschifft. Caspar Plautz, der Abt des Klosters Seitenstetten in Niederösterreich, verfasste bereits 1621 ein Kochbuch mit Kartoffelrezepten. Maria Theresia befahl mancherorts den Anbau der Erdäpfel. Doch erst durch die Hungersnot 1772/1773 und durch die Napoleonischen Kriege wurden die Kartoffeln bekannt und beliebt. In den Notzeiten im 1. und 2. Weltkrieg wurden Erdäpfel sogar in öffentlichen Parks angebaut.