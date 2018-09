Schmugglerin mit 1 Kilo Kokain im Bauch gefasst

Bei einer Schwerpunktaktion am Flughafen Wien-Schwechat haben Fahnder drei schwere Schmuggelfälle aufgedeckt: Gleich drei „Bodypacker“ - also Drogenkuriere, die in Plastikbeutel verpacktes Kokain verschluckt hatten - wurden gestellt: Eine Rekordschmugglerin hatte unfassbare 100 Kokain-Kugeln im Bauch!