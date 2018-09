Zwei Mädchen stürzten mit Kinderquad in Teich

Zwei zehnjährige Mädchen sind am Freitagnachmittag mit einem Kinderquad in den Strußnigteich bei Moosburg in Kärnten gestürzt. Dabei wurde ein zwölfjähriger Bub zum Lebensretter. Während ein Mädchen unterging, konnte der Bub das andere aus dem Wasser ziehen. Es war seine Schwester. Dann holte er Hilfe.