Starthilfe für das neue Schuljahr

Für Tausende Kinder ist es das letzte Ferienwochenende, manche Eltern blicken dieser Tage bereits wieder sorgenvoll in den Herbst: Denn Jahr für Jahr bedeutet der Schulbeginn für sie eine echte finanzielle Herausforderung. Deshalb wurden in einer großen Sammelaktion der „youngCaritas“, der Jugendplattform der Hilfsorganisation, in den letzten Schulwochen vor den Ferien von motivierten Schülerinnen und Schülern Rucksäcke und Unterrichtsmaterial für Gleichaltrige in Notsituationen gesammelt. So haben 25 Schulen und zwei Pfarren 253 Schultaschen, 133 davon bereits prall gefüllt, sowie zusätzlich 3000 einzelne Schulmaterialien gesammelt - ob Hefte, Turnbeutel oder Zirkel.