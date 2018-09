Ab Oktober wird Rasen in Freistadt teuer!

Die Grabungsarbeiten und Vorbereitungen für die fünf neuen Freistädter Radarkästen (wovon immer einer mit einem Messgerät bestückt ist) sind abgeschlossen. Geblitzt wird demnächst in Eglsee (beim Autohaus Sühs), in der Leonfeldner Straße (Firma Haberkorn), Sonnbergstraße, Bahnhofstraße (Höhe Hallenbad) und an der B 125 (Gasthaus Stampfl).