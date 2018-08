Ars Electronica mit „Error“ ganz am Puls der Zeit

Fünf Tage lang dauert heuer das Ars Electronica Festival, das mit dem Thema „Error“ ganz am Puls der Zeit sein will. Mit 500 Veranstaltungen zwischen 6. und 10. September taucht man in aktuelle Phänomene der digitalen Revolution ein. Mit freiem Eintritt lockt man in die Postcity am Linzer Hauptbahnhof.