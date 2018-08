Angst vor Köpferollen bei SP

Am 8. September wird Hans Peter Doskozil zum neuen Landesparteivorsitzenden der SP gewählt. Und schon jetzt stehen so manch älterem Wegbegleiter die Schweißperlen auf der Stirn. Der Ex-Polizist will die Partei verjüngen und Köpfe austauschen. Doch gegen manche wird der neue „Shootingstar“ nicht ankommen.