Drama in Wien: Zwei Burschen in Donau ertrunken

Drama um zwei junge Burschen in Wien: Ein 15- und ein19-Jähriger, beide Inder, sind am Donnerstag in der Alten Donau ertrunken. Die beiden waren von einem gemieteten Elektroboot aus ins Wasser gestiegen und laut Augenzeugen untergegangen. Es folgte eine große Suchaktion, am frühen Abend wurden die Leichen der Burschen geborgen.