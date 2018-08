Pferd im Zug war „kalkuliertes Risiko“

„Ich wollte eine längere Reise machen“

„Ich wollte eine längere Reise machen, aber nicht schon wieder meine Pferde einteilen. Da hat mir ein kleines Mädchen den Tipp gegeben, dass ich doch mit dem Zug fahren soll.“ Gesagt, getan: Am Samstagvormittag stiegen Benjamin und seine „Frida“ in einen Regionalzug ein, ehe sie vom Zugbegleiter prompt wieder hinauskomplimentiert wurden. „Es ist logisch, dass ein Pferd in einem Personenzug nicht angebracht ist. Aber es war ein kalkuliertes Risiko mit einem bestens geschulten Pferd.“