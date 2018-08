Da steht ein Pferd auf dem Flur - eines Zuges

„Steigt ein Pferd in den Cityjet. Fragt der Zugbegleiter: ,Was machst so ein langes Gesicht?‘“, lautet ein weiterer Tweet der ÖBB. Was war los? Ein zunächst Unbekannter mit Cowboyhut wollte offenbar eine Reise tun, und hatte sein Pferd - einen braunen Haflinger namens „Frieda“ - gleich mit ins Zugabteil genommen