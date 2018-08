Betrüger ergaunerte mit Unfall-Lüge 25.000-€-Auto

Zweifel an Geschichte

Als nach drei Tagen der Pkw nicht, wie vereinbart, zur Firma zurückgebracht wurde, rief der Juniorchef den Linzer an. Der beteuerte, dass das Unfallwrack noch von der Polizei sichergestellt sei, er die Kosten für den Leihwagen übernehmen werde. In der Autofirma kamen erste Zweifel auf und Recherchen ergaben, dass es den Unfall gar nicht gegeben hatte.