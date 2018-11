Alles für das Fußballer-Herz

Der Ball rollt wieder: Die 56. Bundesliga-Saison wird heute in München angepfiffen. Den Auftakt macht der Deutsche Meister FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim. Letztere sind unter den aktuellen Bundesligisten einzig in München noch sieglos. Werden sie das ändern können? Nicht weniger angespannt dürfte es den Titelverteidigern gehen. Immerhin geht es um den siebten Sieg in Folge. Für Fans, Experten und Wettbüros ist der bereits klare Sache. Und sogar die Konkurrenz gibt sich kleinlaut und hofft das Beste herauszuholen. Nur wenige agieren so mutig, wie Julian Nagelsmann: „Ich strebe immer nach dem Maximalen. Und das Maximale ist der Titel.“



Richtig gefährlich könnte den Favoriten allerdings Borussia Dortmund werden. Sie investierten in den letzten Jahren 70 Millionen Euro in neue Spieler und installierten Lucien Favre als neuen Hoffnungsträger nach Peter Stöger. Der Schweizer soll die schwarz-gelbe Mannschaft mittelfristig wieder zu einem Titelspiranten machen. Und eigentlich wäre es auch an der Zeit sich den Deutschen Meister Titel von den Bayern zurückzuholen. Es wird spannend.



