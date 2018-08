Neuer Trailer zum RPG der „Dark Souls“-Schöpfer

Jetzt ist es amtlich: „Sekiro: Shadows Die Twice“ erscheint am 22. März 2019 für PC (via Steam), PS4 und Xbox One. Das Action-Rollenspiel der „Dark Souls“-Schöpfer von FromSoftware lässt Gamer in die Rolle eines kaltblütigen Kriegers schlüpfen, dessen Mission es ist, seinen Herrn zu retten und dabei „in einer riesigen Spielwelt voller wunderschöner Ausblicke, mächtiger Burgen, bizarrer Waffen und Furcht erregender Gegner“ Rache an seinem Erzfeind zu üben, so Publisher Activision, der anlässlich der Gamescom am Dienstag auch einen neuen Trailer veröffentlichte.