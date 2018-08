„Twin Mirror“: Neuer Trailer zum Psycho-Thriller

Mit „Lost on Arrival“ veröffentlicht Bandai Namco 2019 die erste Episode seines dreiteiligen Games „Twin Mirror“. Spieler schlüpfen darin in die Rolle von Sam, einem Enthüllungsjournalisten, der eines Tages mit einem blutigen T-Shirt und ohne Erinnerung daran, wo er die letzte Nacht verbracht hat, in seinem Hotelzimmer aufwacht. Ein neuer Trailer zeigt, wie sich Sam mithilfe der Gameplay-Funktionen „Mind Palace“ und „The Double“ in seinem Innersten auf Spurensuche begibt.