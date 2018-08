Square Enix enthüllt „Life Is Strange 2“

Square Enix hat am Dienstag mit „Life Is Strange 2“ die Fortsetzung seines gefeierten Episoden-Adventures angekündigt. Erzählt wird darin die Geschichte zweier Brüder, die nach einem tragischen Vorfall ihre Heimat in einem Vorort Seattles verlassen müssen. Der erste Teil von „Life Is Strange 2“ erscheint bereits am 27. September für Xbox One, PlayStation 4 und den PC. Entwickler Dontnod verspricht neben der neuen Geschichte mit neuen Helden und Umgebungen auch neue Gameplay-Funktionen und eine neue Kraft für die Spieler.