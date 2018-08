Fahrerflucht nach Mopedunfall in Innsbruck

Ein 15-jähriger Mopedlenker hat sich in der Nacht auf Samstag bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Innsbruck schwere Verletzungen zugezogen. Der Bursch gab an, dass er gegen einen geschlossenen Schranken geprallt war, weil er einem Mann ausweichen wollte. Der Unbekannte soll dann in ein Auto gestiegen und mit quietschenden Reifen weggefahren sein.