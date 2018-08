Von Navi fehlgeleitet: Pkw steckte auf Brücke fest

Und wieder hat sich ein Trucker-Pilot vom Navi auf Abwege führen lassen: In der Nacht zum Samstag ist in der kleinen Ortschaft Perau bei Obermillstatt ein Kühlwagen auf einer Brücke der Trefflinger Landesstraße gestrandet. Diesmal wurden wenigstens keine Gebäude beschädigt, wie in der Vergangenheit. Die Anrainer sind sauer!