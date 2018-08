Friesacher wurde 42 Mal vom selben Radar geblitzt

Erlaubt sind nur 30 km/h, der Friesacher fuhr aber mit knapp 50 km/h - und das täglich. Was er nicht wusste: Jedes Mal wurde er dabei von einem Radar geblitzt. Er habe nicht gewusst, dass auf seinem Nachhauseweg von der Arbeit - der Mann arbeitet erst seit wenigen Monaten in Klagenfurt - ein Radargerät steht. Erst als er den ersten Brief bekommen hat, habe er gewusst: Das wird teuer!