Biker (21) krachte frontal in Gegenverkehr - tot!

Tödlicher Verkehrsunfall am Freitag gegen 14.40 Uhr auf der Brennerbundesstraße bei Schönberg. Laut Polizei geriet ein deutscher Motorradfahrer (21) aus bisher noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Biker (52) aus Italien. Während der Italiener beim Zusammenstoß schwer verletzt wurde, erlag der junge Deutsche seinen schweren Verletzungen wenig später in der Innsbrucker Klinik. An beiden Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden. Die Brennerbundesstraße musste nach dem Unfall für über eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt werden.