Zwei Autos im Haus? So jedenfalls bitte nicht

Bei dem Unfall in Glendale im US-Bundesstaat Arizona rasten zwei Autos in ein und dasselbe Haus. Der Wagen mit einem 18-Jährigen am Steuer war mit einem weißen SUV kollidiert, danach kamen beide Fahrzeuge von der Straße ab. Laut seinem Vater war der Teenager während der Fahrt bewusstlos geworden.