Hinteres Zillertal wird zum Mekka der Kletterer

„Mit der Kletter-WM haben wir demnächst die Weltelite des Klettersports zu Gast in Innsbruck. Klettern ist aber auch außerhalb dieses Großevents ein Megathema für das Sport- und Tourismusland Tirol“, betont LHStv. Josef Geisler (VP). Nachdem in den vergangenen zehn Jahren mit Unterstützung des Landes von den Tourismusverbänden und dem Österreichischen Alpenverein im Bezirk Schwaz bereits 280.000 Euro in Kletter- und Boulderangebote in freier Natur investiert worden waren, geht es nun weiter. Und zwar im hinteren Zillertal.