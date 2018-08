„Battlefield V“ im großen neuen Gamescom-Trailer

Kurz vor Beginn der Spielemesse Gamescom in Köln hat EA einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Multiplayer-Shooter „Battlefield V“ veröffentlicht. Im Video zeigt man eine in Videospielen bisher unerzählte und unbekannte Seite des Zweiten Weltkriegs: die Schlacht um die Niederlande, als Deutschland versucht, Rotterdam einzunehmen. Im Clip gut zu erkennen ist die zerstörbare Umgebung, die Mehrspieler-Schlachten in „Battlefield V“ besonders dynamisch machen soll. „Battlefield V“ kommt am 19. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox.