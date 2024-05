Ist Boeing noch zu trauen? Gründe für den Absturz

Eigentlich sind Boeings zivile Passagierflugzeuge Arbeitstiere der globalen Luftfahrt, besonders das Kurz- und Mittelstreckenmodell 737 ist in vielen Airlines in aller Welt im Einsatz – in verschiedenen Modernisierungsstufen seit den Sechzigerjahren. Zu Unfällen kam es ob der großen Zahl in Betrieb befindlicher Jets zwar immer wieder. Nach einer Pannenserie mit dem neuen Modell 737 Max schlitterte Boeing in den letzten drei Jahren jedoch in eine tiefe Vertrauenskrise. Die Ursachen liegen fast ein Vierteljahrhundert zurück und begannen kurz nach der Übernahme von McDonell Douglas.