Ein bisschen Pep und ganz viel Klopp

Was beide eint, ist die Vorliebe für Pressingfußball. Also jene Art des „beautiful game“, für das die Bullen viele Jahre standen – und in Zukunft wieder stehen sollen. Lijnders, der wie Trainerkollege Guardiola auf den Spitznamen „Pep“ hört, verkörpert all das, was sich Salzburgs Fans wünschen.