Oberwart Gunners ziehen ins Superliga-Finale ein

Die Burgenländer feierten am Mittwoch einen 70:69-(35:39)-Auswärtssieg gegen die Traiskirchen Lions und entschieden damit die „best of five“-Serie mit 3:2 für sich. In der Endspielserie ab kommendem Samstag treffen die Oberwarter entweder auf die Klosterneuburg Dukes oder UBSC Graz.